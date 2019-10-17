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СБУ расследует возможную подрывную деятельность экс-заместителя министра экономики в сговоре с другими лицами, которая направлена во вред обороноспособности Украины в интересах иностранного государства (РФ). Об этом говорится в судебном постановлении от 7 октября, которое вынесла судья Шевченковского районного суда Киева Ирина Фролова.

Текст постановления опубликован в Едином реестре судебных решений, сообщает УНИАН.

Постановление касается проведения судебной почерковедческой экспертизы. Личность бывшего топ-чиновника не раскрывается. В судебных материалах говорится, что Главным следственным управлением СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 5 июня 2019 года по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В рамках расследования производства установлено, что с 2017 года по настоящее время гражданин США, представитель американской компании Gray Fox Logistics, гражданин Украины, директор госпредприятия «Украинский центр «Безпека» и бывший заместитель министра экономического развития и торговли Украины, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с другими неустановленными лицами, во вред обороноспособности и экономической безопасности Украины, совершили действия, направленные на предоставление иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Отмечается, что в августе 2015 года гражданин США, выполняя задание спецслужб РФ о получении сведений о планах поставки оружия и боеприпасов в ВСУ, прибыл с территории РФ в Украину с целью установления контактов с сотрудниками Министерства экономического развития и торговли Украины и государственных предприятий, задействованных в реализации государственного оборонного заказа.

Узнав о намерениях украинской стороны наладить серийное производство снарядов 152/155 мм с их последующей поставкой в Вооруженные силы Украины, гражданин США вступил с бывшим заместителем министра экономического развития и торговли Украины и директором ГП «Безпека» в преступный сговор, направленный на оказание иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

«Так, преследуя преступные намерения, указанные лица, заранее не намереваясь поставлять Украине оборудование, организовали заключение между ГП «Безпека» и Государственной акционерной холдинговой компанией «Артем» контракта от 15.12.2017 № 11, имеющий гриф «секретно», на выполнение государственного оборонного заказа по закупке и передаче оборудования и оборудования для обеспечения технического перевооружения и реконструкции действующих производственных мощностей, необходимых для обеспечения серийного производства корпусов снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сроком выполнения до 30.12.2019», - говорится в постановлении.

В судебных материалах отмечается, что следователь Главного следственного управления СБУ обратился в Шевченковский райсуд Киева с ходатайством, согласно которому просит провести судебную почерковедческую экспертизу в этом производстве, судья это ходатайство удовлетворила.
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