В правительстве рассматривают идею предоставить право двойного гражданства людям со статусом иностранных украинцев.

Об этом сообщил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает «Новое Время».

Он также добавил, что концепцию предоставления двойного гражданства разрабатывают в Министерстве иностранных дел. А правительство рассматривает несколько путей внедрения этой идеи.

Юридический статус зарубежного украинца не имеет достаточного содержания, но инициатива позволит миллионам людей сохранить связь с Украиной, отметил вице-премьер. По его словам, запрет на двойное гражданство был установлен в начале независимости, а сейчас контекст изменился.

«Условно говоря, украинец 30 лет живет где-то в другой стране и не хочет терять паспорт. Он уже имеет паспорт другого государства, прячет его, никому не показывает. Но он хочет оставаться гражданином Украины, чувствовать принадлежность к этой стране. Мы должны это уважать. Так сложилось, что миллионы людей уехали, мы должны сохранить их связь с Украиной. В этом вопросе уже есть эволюция, и, надеюсь, что его также поддержит общество», – отметил Кулеба.