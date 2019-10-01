Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. Ранее о том, что представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу», сообщили российские СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге заявил, что во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября обсуждался вопрос о следующем этапе освобождения удерживаемых лиц, а также о начале разведения сил в Петровском и Золотом.

В Украине сегодня начинается осенний призыв на срочную военную службу. Призывная кампания продлится до 31 декабря. Всего планируется призвать 15,2 тыс. граждан

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков собирается сложить полномочия председателя партии «Слуга народа».

Президент Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным Украины по земельным вопросам (вне штата).

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.

Сегодня пятый президент Украины Петр Порошенко не явился в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения экспертизы с применением полиграфа в рамках расследования дела по поводу купли-продажи телеканала «Прямой».

Его адвокат заявил, что Порошенко не получал сообщений о каких-либо следственных действиях, назначенных на 1 октября.

Власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске Владимира Цемаха, которого голландские власти хотели допросить по делу о крушении малайзийского Boeing в июле 2014 года в Донбассе.

Реальным физическим лицам-предпринимателям не стоит беспокоиться насчет дальнейших действий правительства - проблемы будут у крупного и среднего бизнеса, который проводит оптимизацию за счет большого количества ФОПов, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. Он также заверил украинский бизнес, что необоснованных проверок работающих в рамках правого поля предпринимателей, а также использования «маски-шоу» с участием правоохранителей в Украине не будет.