Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября обсуждался вопрос о следующем этапе освобождения удерживаемых лиц. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Все этого ждем. Для нас, вы знаете, возвращение украинских граждан является приоритетом – и для меня лично, и, я думаю, для каждого украинца», - сказал президент.

Он вспомнил украинского журналиста Станислава Асеева, который более двух лет незаконно удерживают на временно неподконтрольных территориях Донбасса, и который вчера встретил свое 30-летие в неволе.

«Мы прилагаем максимальные усилия для его возвращения и возвращения всех наших граждан, всех граждан Украины», - подчеркнул глава государства.