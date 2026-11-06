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Трамп розкритикував закон про заборону імпорту російського пального

Трамп розкритикував закон про заборону імпорту російського пального

Президент Дональд Трамп заявив, що закон, який забороняє імпорт російського палива до США є досить поганим.

У Трампа запитали про танкер з російським дизельним паливом, що прямує до США, та нагадав про запроваджену у 2022 році заборону на імпорт російських нафтопродуктів.

У відповідь Трамп спочатку уточнив, чи йдеться про закон Джонса. Проте журналіст пояснив, що має на увазі інший законодавчий акт, ухвалений Конгресом та підписаний Байденом.

Зауваживши це, очільник Білого дому негативно оцінив документ.

"А, Байденом? Як ви взагалі імпортуєте... Що ж, тоді це, мабуть, досить поганий закон. Я вивчу це питання. Звичайно", - сказав він.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАБайдензаконпаливоТрамп
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