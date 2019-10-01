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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков собирается сложить полномочия председателя партии «Слуга народа».

Об этом он сказал в ходе брифинга, сообщает УНИАН.

В частности, его спросили относительно информации о том, что Давид Арахамия якобы сложит полномочия председателя фракции, а Разумков сложит полномочия председателя «Слуги народа», поскольку он параллельно является спикером парламента. «По вопросу, связанному с тем, что председатель фракции будет слагать полномочия, - у меня нет такой информации», - отметил Разумков.

Говоря о себе, он заметил, что и раньше речь шла о том, что «недостаточно корректно, когда председатель Верховной Рады одновременно является и председателем партии». «Я думаю, что будут изменения в партии, в руководстве партии. Это моя позиция, это мною было предложено. И я думаю, что будет меняться и устав партии. И возможно, я буду занимать другую должность в партийной структуре», - сказал председатель ВР.

Он отметил, что для развития и эффективного развертывания партийной структуры нужно много времени. «К сожалению, у председателя Верховной Рады его недостаточно для того, чтобы заниматься еще и партийным строительством. Поскольку в следующем году будут местные выборы, - это очень большой вызов, и я думаю, что на должность председателя партии будет избран человек, который будет эффективно заниматься именно этим вопросом», - отметил Разумков.
 
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