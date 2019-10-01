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Бывший президент Украины Петр Порошенко пока не явился в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения экспертизы с применением полиграфа в рамках расследования дела по поводу купли-продажи телеканала «Прямой».

Об этом заведующий отделом психологических исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин сообщил журналистам в Киеве, передает УНИАН.

По словам Ирхина, на 10:00 была назначена судебно-психологическая экспертиза Порошенко с применением полиграфа, однако он до сих пор не появился.

«Постановлением следователя судьи Печерского районного суда была назначена судебно-психологическая экспертиза Порошенко Петра Алексеевича с применением компьютерного полиграфа. Сейчас мы готовы к проведению. Ждем, экспертиза не отменяется, если Петр Алексеевич найдет возможность и приедет, то мы экспертизу проведем. Сейчас есть единственная преграда – то, что Петр Алексеевич пока не прибыл», - сказал эксперт.

По его словам, Порошенко был заблаговременно уведомлен о запланированном прохождении экспертизы. «Есть официальный порядок уведомления – мы задаем ходатайство следователю на прибытие. Есть официальное письмо с определением четкого времени. Первое время, которое было определено, - это сегодня, 1 октября, на 10:00», - отметил он.

В то же время Ирхин добавил, что допросы на полиграфе не должны проводиться публично. «Судебно-психологическая экспертиза не предусматривает исследований в прямом эфире. Прямой эфир – это телевизионное шоу. В рамках судебной психологической экспертизы такое нельзя делать», - добавил Ирхин.

Напомним, Порошенко 12 августа провел больше двух часов в здании ГБР. Его допрашивали в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».

После этого председатель бюро Труба не исключил, что следующий допрос экс-президента будет проведен с применением полиграфа.

Порошенко заявил, что не доверяет Государственному бюро расследований (ГБР) и его руководству, и выразил готовность пройти допрос на полиграфе в эфире телеканала «Прямой».
ForUm

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