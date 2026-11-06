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Війна

Україна отримає пакет допомоги на 437 мільйонів

Україна отримає пакет допомоги на 437 мільйонів

У Мадриді президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Іспанія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро, повідомляє ОП.

Вони обговорили його склад та найактуальніші потреби у сфері оборони. Зокрема – в енергетиці, логістиці та залізничному транспорті.

"Цього року Росія пошкодила більше наших локомотивів, ніж за всі попередні роки цієї війни. Під постійними атаками енергомережа й водопостачання. Складна ситуація, особливо в Києві, і кожен крок гуманітарної підтримки також дуже важливий", – заявив Зеленський.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнаІспаніяСанчесЗеленський
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