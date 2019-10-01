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Пятый президент Украины Петр Порошенко не получал сообщений о каких-либо следственных действиях, назначенных на 1 октября. Об этом написал адвокат Игорь Головань в своем блоге на Украинской правде.

«Относительно информации СМИ о каких-то мероприятиях с полиграфом. Петр Порошенко не получал никаких сообщений о каких-либо следственных действиях, назначенных на 1 октября 2019 года», - написал Головань.

По его словам, вручить такое сообщение Порошенко у Государственного бюро расследований были все возможности. В частности, 13 сентября, когда Порошенко лично посещал ГБР для допроса в качестве свидетеля.

«Поэтому весь этот «полиграфический» информационный шум – пропагандистское шоу, которое выполняется управляемыми из Москвы марионетками, известными широкой публике как телеграмм-блогеры Portnov и Truba», - заявил Головань.

Напомним, сегодня пятый президент Украины Петр Порошенко не явился в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения экспертизы с применением полиграфа в рамках расследования дела по поводу купли-продажи телеканала «Прямой».

О вызове его на допрос сообщил Портнов.

 
ForUm

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