53 людини вважають зниклими безвісти після рашистського удару по школі в Комишувасі

Після російського авіаудару по школі в селищі Комишуваха Запорізької області 53 людини досі вважаються зниклими безвісти. З-під завалів уже дістали тіла 43 загиблих.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спеціальної панелі, присвяченої Україні, на XXX Іберо-американському саміті в Мадриді 5 листопада.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи тривають, однак доля ще 53 людей залишається невідомою.

Російські війська атакували школу в Комишувасі 2 листопада. У будівлі на той момент роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям.

Окупанти скинули на школу авіабомби. Люди намагалися врятуватися в укритті, однак російські військові завдали повторного удару, спрямувавши ще дев'ять авіабомб безпосередньо по місцю, де ховалися люди.

Раніше повідомлялося про 43 загиблих унаслідок російської атаки.