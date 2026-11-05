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Війна

53 людини вважають зниклими безвісти після рашистського удару по школі в Комишувасі

53 людини вважають зниклими безвісти після рашистського удару по школі в Комишувасі

Після російського авіаудару по школі в селищі Комишуваха Запорізької області 53 людини досі вважаються зниклими безвісти. З-під завалів уже дістали тіла 43 загиблих.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спеціальної панелі, присвяченої Україні, на XXX Іберо-американському саміті в Мадриді 5 листопада.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи тривають, однак доля ще 53 людей залишається невідомою.

Російські війська атакували школу в Комишувасі 2 листопада. У будівлі на той момент роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям.

Окупанти скинули на школу авіабомби. Люди намагалися врятуватися в укритті, однак російські військові завдали повторного удару, спрямувавши ще дев'ять авіабомб безпосередньо по місцю, де ховалися люди.

Раніше повідомлялося про 43 загиблих унаслідок російської атаки.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

воєнний злочинудар рашистівКомишуваха
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