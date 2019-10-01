Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера». Об этом сообщил журналистам посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик, передает Радио Свобода.

«Члены ТКГ и представители ОРДЛО письмами в мой адрес подтвердили согласование формулы «Штаймаера», - заявил Сайдик в Минске 1 октября.

Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов, согласно законодательству Украины, и подтверждение свободного и демократического проведения наблюдателями от ОБСЕ.

Это решение ТКГ открывает возможность проведения в этом году встречи лидеров «нормандской четверки» по Донбассу. На его принятии в Минске настаивала Россия.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос реализации «формулы Штайнмайера» для выполнения Минских соглашений будет рассмотрен на встрече лидеров стран - участниц «нормандского формата».

В то же время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма считает, что реализация «формулы Штайнмайера» возможна после полного прекращения огня, вывода оккупационных войск и техники, обеспечения условий для работы Центральной избирательной комиссии и возвращения контроля над оккупированной частью украинской границы на Донбассе.