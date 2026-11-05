Пошкодження кабелів у Фінській затоці: капітана й боцмана судна Fitburg засудили до ув’язнення

Окружний суд Гельсінкі засудив капітана та боцмана судна Fitburg до реальних термінів ув’язнення у справі про пошкодження підводних кабелів у Фінській затоці наприкінці 2025 року. Про це повідомляє Yle.

Капітан судна, громадянин Росії Андрій Максименко, отримав три роки і шість місяців ув’язнення, а боцман, громадянин Азербайджану Вусал Меджидов, – два роки і десять місяців.

Обох визнали винними у тяжкому пошкодженні майна та постановили негайно взяти під варту.

Засуджені також мають спільно відшкодувати потерпілим витрати на ремонт кабелів і газопроводу, а також витрати на розслідування обставин пошкодження.

Призначені судом покарання перевищують мінімальний термін, якого вимагав прокурор. Він просив засудити кожного щонайменше до двох з половиною років ув’язнення за тяжке пошкодження майна та серйозне порушення телекомунікаційного зв’язку.

Водночас обвинувачення у порушенні телекомунікаційного зв’язку суд відхилив як окремий пункт, оскільки вважав, що цей злочин уже охоплюється складом правопорушення, за яке засудили капітана й боцмана.

Гельсінський окружний суд також постановив, що має юрисдикцію розглядати справу у Фінляндії. На думку суду, йдеться про умисні злочини, наслідки яких позначилися на Фінляндії.

Вирок поки що не набрав законної сили. Його можна оскаржити в апеляційному суді.

Раніше ForUA повідомляв, що 31 грудня 2025 року фінська телекомунікаційна компанія Elisa заявила про пошкодження кабельного з’єднання між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці. Того ж дня фінська влада затримала судно, яке підозрювали у завданні шкоди підводній телекомунікаційній інфраструктурі.

12 січня у Фінляндії скасували арешт вантажного судна Fitburg. Водночас кілька членів екіпажу залишилися в країні.

У червні двом морякам затриманого судна Fitburg висунули обвинувачення у пошкодженні підводних кабелів.