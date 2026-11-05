Колишнього пастора підозрюють у сексуальному насильстві над дітьми

У Тернополі колишнього пастора підозрюють у сексуальному насильстві над двома неповнолітніми дівчатами. Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

"Ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 64-річного тернополянина, обвинуваченого у злочинах щодо двох малолітніх дівчат. Йому інкримінують вчинення насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло малолітньої особи, в тому числі повторно (ч. 4, ч.6 ст. 153 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 9 липня близько 17:30 у лісосмузі мікрорайону Тернополя 64-річний місцевий житель скоїв щодо дітей сексуальне насильство. Потерпілим 10 і 12 років.

У прокуратурі додали, що колишній пастор однієї з релігійних організацій Тернополя пішов слідом за дівчатками, що прямували стежкою через лісосмугу на околиці міста. Він пообіцяв їм гроші та свій мобільний телефон за проведений з ним час. Чоловік, усвідомлюючи малолітній вік дітей, вчинив дії сексуального характеру, причому зробив це двічі, повідомили правоохоронці.

"Дівчата знімали дії зловмисника на мобільний телефон, який він віддав їм як обіцяну плату. Наступного дня родич дітей помітив новий ґаджет і відеозапис злочину на ньому і звернувся до правоохоронців, які оперативно розкрили злочин", - розповіли в прокуратурі.

Обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.

За інкримінованими статтями КК України обвинуваченому загрожує 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.