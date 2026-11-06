Агент ФСБ готував теракт на хімічному заводі у Дніпропетровській області

Контррозвідка та слідчі СБУ завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо агента фсб, який у березні цього року готував вибух на хімічному заводі на Дніпропетровщині.

Тоді співробітники СБУ запобігли резонансному теракту і затримали фігуранта у Кам’янському «на гарячому», коли він споряджав саморобну бомбу у власній квартирі, повідомляє СБУ.

Завдання ворога виконував завербований російською спецслужбою слюсар вищевказаного підприємства.



Для вчинення теракту він забрав зі схрону вибухову речовину, з якої мав виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) на основі 1,5 кг пластиду та закласти його під трубами в одному з цехів заводу.



Після цього рашисти планували дистанційно активувати вибухівку під час робочої зміни, щоб спричинити найбільшу кількість жертв.



Слюсар потрапив до уваги фсб, коли шукав «легкі» заробітки у чатах тематичних Телеграм-каналів.



Після вербування він отримав тестове завдання: провести дорозвідку поблизу адмінбудівель місцевих ТЦК та «звітувати» куратору про військові об’єкти з найбільшим зосередженням людей.



Фігурант відстежував для ворога авто та помешкання українських воїнів і членів їхніх родин, яких рашисти планували ліквідувати.



Невдовзі фсб передала агенту координати замаскованого у лісосмузі тайника, з якого він забрав вибухівку та електродетонатор для теракту на індустріальному об’єкті.



Під час обшуків у затриманого вилучено складові для СВП та 4 мобільні телефони, які він по черзі використовував для законспірованого зв’язку з рашистами.



Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.