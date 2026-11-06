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Війна

Агент ФСБ готував теракт на хімічному заводі у Дніпропетровській області

Агент ФСБ готував теракт на хімічному заводі у Дніпропетровській області

Контррозвідка та слідчі СБУ завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо агента фсб, який у березні цього року готував вибух на хімічному заводі на Дніпропетровщині.

Тоді співробітники СБУ запобігли резонансному теракту і затримали фігуранта у Кам’янському «на гарячому», коли він споряджав саморобну бомбу у власній квартирі, повідомляє СБУ.

Завдання ворога виконував завербований російською спецслужбою слюсар вищевказаного підприємства. 

Для вчинення теракту він забрав зі схрону вибухову речовину, з якої мав виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) на основі 1,5 кг пластиду та закласти його під трубами в одному з цехів заводу. 

Після цього рашисти планували дистанційно активувати вибухівку під час робочої зміни, щоб спричинити найбільшу кількість жертв. 

Слюсар потрапив до уваги фсб, коли шукав «легкі» заробітки у чатах тематичних Телеграм-каналів. 

Після вербування він отримав тестове завдання: провести дорозвідку поблизу адмінбудівель місцевих ТЦК та «звітувати» куратору про військові об’єкти з найбільшим зосередженням людей. 

Фігурант відстежував для ворога авто та помешкання українських воїнів і членів їхніх родин, яких рашисти планували ліквідувати. 

Невдовзі фсб передала агенту координати замаскованого у лісосмузі тайника, з якого він забрав вибухівку та електродетонатор для теракту на індустріальному об’єкті. 

Під час обшуків у затриманого вилучено складові для СВП та 4 мобільні телефони, які він по черзі використовував для законспірованого зв’язку з рашистами. 

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаДніпропетровська областьзаводагентокупанти
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