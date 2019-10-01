Премьер-министр Алексей Гончарук заверил украинский бизнес, что необоснованных проверок работающих в рамках правого поля предпринимателей, а также использования «маски-шоу» с участием правоохранителей в Украине не будет.

«Мы точно не будем нападать на «белый» бизнес. Точно не будет безосновательных маски-шоу с целью загнать кого-то в какую-то схему», - заявил Гончарук в эфире одного из телеканалов, сообщает УНИАН.

Он призвал сообщать о подобных неправомерных случаях ущемления и давления на бизнес с целью оперативного реагирования на данные инциденты.

«Хочу подчеркнуть: если вам будет известно, что силовики «наезжают» на бизнес, для нас это красная линия. Первое решение, которое приняло наше правительство, - это упразднение экономического подразделения полиции. Законопроект готов, и мы очень ждем, чтобы в Украине быстро появился новый орган, не силовой, а аналитический, который бы занимался экономикой», - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, 10 сентября народные депутаты проголосовали за пакет законов об использовании кассовых аппаратов (РРО) в торговле – для физлиц-предпринимателей с оборотом до 1 миллиона гривен в год устанавливается переходный период до 2021 года.

20 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 1053-1, предусматривающий введение электронного чека.