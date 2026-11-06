Окупанти пошкодили енергетику у двох районах Київщини: 3 постраждалих

Вночі 6 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Білоцерківської громади реактивними безпілотниками.

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру нашої громади трьома реактивними БПЛА. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання", - повідомляє Білоцерківська міськрада.

Фахівці роблять усе можливе, щоб оперативно перепідключити споживачів на резервні лінії.

"Внаслідок нічної ворожої атаки на Київщині травмовано трьох людей у Бориспільському районі. Сталася пожежа у приватному житловому будинку та господарській будівлі. Обидві споруди повністю знищені", - сказав голова ОВА Тимур Ткаченко.

Один чоловік отримав черепно-мозкову травму та садна кінцівки, ще двоє людей пережили гостру реакцію на стрес.

Окупанти пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури у Білоцерківському та Обухівському районах.

В Обухівському районі вибуховою хвилею також пошкодило вікна в навчальному корпусі та гуртожитку закладу освіти.

Фото: Білоцерківська міськрада.