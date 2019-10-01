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На переговорах в Минске достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом.

Об этом во время брифинга заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

«Была достигнута договоренность о начале разведения войск - тоже всех поздравляю с началом - в Петровском и Золотом. Хочу успокоить местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность», - сказал он.

В качестве примера Зеленский привел ситуацию в Станице Луганской, где произошло успешное разведение войск и сейчас восстанавливают пешеходный мост. «До конца ноября мы планируем уже построить такой фундаментальный мост (в Станице Луганской - ред.)», - добавил он.
ForUm

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