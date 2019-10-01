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Реальным физическим лицам-предпринимателям не стоит беспокоиться насчет дальнейших действий правительства - проблемы будут у крупного и среднего бизнеса, который проводит оптимизацию за счет большого количества ФОПов.

В этом заверил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире «Свободы слова» на ICTV, сообщает Укринформ.

«Малым переживать нечего. Но тем, кто на самом деле крупный, средний и скрывает это, пытается делать из себя 100-200 и больше малых частных предпринимателей, - у тех действительно будут проблемы», - сказал Гончарук.

В то же время он добавил, что правительство даже с такой категорией бизнесменов поступает очень гуманно, поскольку дает время на перестройку бизнес-модели, чтобы они работали в легальном поле.

Премьер привел пример с ресторанами, где ради оптимизации расчеты проводятся через нескольких ФОПов.

«Сегодня, если есть два заведения, и одно работает честно, а второе использует схемы оптимизации, то честное проигрывает, а в Украине честные должны выигрывать», - подытожил Гончарук.

Напомним, 10 сентября народные депутаты проголосовали за пакет законов об использовании кассовых аппаратов (РРО) в торговле – для физлиц-предпринимателей с оборотом до 1 миллиона гривен в год устанавливается переходный период до 2021 года.

20 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 1053-1, предусматривающий введение электронного чека
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