также в разделеПолитика
Данилюк об отставке: Мне не интересны подковерные игры 9
Сайдик подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» 17
Адвокат: Порошенко не получал уведомлений о вызове на полиграф 13
Глава МИД Беларуси считает Минские договоренности неэффективными 15
Медведчук: Власть не имеет никакого морального права продавать земли сельхозназначения без референдума 21
Зеленский назначил уполномоченного по земельным вопросам 34
Медведчук: Почему Зеленского беспокоят океаны, но не волнует Донбасс? 37
Народные депутаты получили первую зарплату 41
Польский центр «Яггелония»: Медведчук рассказал, как прямые переговоры могут урегулировать конфликт на Донбассе 31
В «Слуге народа» хотят перезагрузить НАПК 39
Нардеп заявил о давлении на членов украинской делегации в ПАСЕ 124
Разумков покидает пост главы партии «Слуга народа» 149
Порошенко не пришел для проведения допроса на «детекторе лжи» 41
Разумков рассказал, когда Рада возьмется за бюджет 23
Польша присоединилась к частичному бойкоту в ПАСЕ 33
Медведчук: Восстановить индустриальный потенциал Украины без Донбасса невозможно 37
В Сенате США требуют провести расследование связей Клинтон с Украиной 104
Палата представителей США потребовала от Джулиани документы об Украине 27

Украинская делегация подписала во вторник «формулу Штайнмайера» на очередном заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины. Об этом сообщает  ТАСС со ссылкой на источники, близкие к переговорам в Минске.

«Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав «нормандской четверки», - отметили они.

По словам источника, подписи под документом поставили также представители республик Донбасса, а также России и ОБСЕ.

«Все стороны подписали письма в адрес ОБСЕ с уведомлением, что каждая сторона поддерживает формулу и ее выполнение», - уточнили источники.

Первоначально предполагалось, что «формула Штайнмайера», представляющая из себя механизм предоставления особого статуса Донбасса, будет завизирована еще на предыдущей встрече 18 сентября.  

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос реализации «формулы Штайнмайера» для выполнения Минских соглашений будет рассмотрен на встрече лидеров стран - участниц «нормандского формата». 

В то же время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма считает, что реализация «формулы Штайнмайера» возможна после полного прекращения огня, вывода оккупационных войск и техники, обеспечения условий для работы Центральной избирательной комиссии и возвращения контроля над оккупированной частью украинской границы на Донбассе. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1199 грн.
48
Теги