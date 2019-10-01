Украинская делегация подписала во вторник «формулу Штайнмайера» на очередном заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к переговорам в Минске.

«Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав «нормандской четверки», - отметили они.

По словам источника, подписи под документом поставили также представители республик Донбасса, а также России и ОБСЕ.

«Все стороны подписали письма в адрес ОБСЕ с уведомлением, что каждая сторона поддерживает формулу и ее выполнение», - уточнили источники.

Первоначально предполагалось, что «формула Штайнмайера», представляющая из себя механизм предоставления особого статуса Донбасса, будет завизирована еще на предыдущей встрече 18 сентября.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос реализации «формулы Штайнмайера» для выполнения Минских соглашений будет рассмотрен на встрече лидеров стран - участниц «нормандского формата».

В то же время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма считает, что реализация «формулы Штайнмайера» возможна после полного прекращения огня, вывода оккупационных войск и техники, обеспечения условий для работы Центральной избирательной комиссии и возвращения контроля над оккупированной частью украинской границы на Донбассе.