Власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске Владимира Цемаха, которого голландские власти хотели допросить по делу о крушении малайзийского Boeing в июле 2014 года в Донбассе. Об этом заявил посол Роб Свартбол, сообщает Интерфакс.

«Недавно произошел обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него», - сказал Свартбол.

Ранее сообщалось, что Цемах вернулся в «ДНР».

Как сообщал ForUm, Цемах жил в городе Снежное, в 2014 году в начале войны на Донбассе он стал там командиром ПВО. Именно в Снежном в конце июня 2019 года его задержали

украинские спецслужбы и вывезли на контролируемую Киевом территорию. Затем Цемаха отправили в Киев, где 29 июня Шевченковский районный суд принял решение о его аресте на два месяца. Цемаху предъявили обвинение по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины о создании террористической группы или террористической организации.

5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Цемаха.

Нидерланды возражали против передачи Цемаха России.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что голландские следователи уже допросили Цемаха перед тем, как украинские власти передали его России.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.