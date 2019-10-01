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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.

«По заявлению Арахамии открыто уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко», - сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Производство открыто по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса, оно является фактовым.

В своем заявлении Арахамия указывает, что Луценко, возможно, в сговоре с рядом бывших народных депутатов и другими лицами, содействовал незаконному игорному бизнесу.
ForUm

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