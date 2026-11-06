США хочуть створити нову європейську безпекову архітектуру

США спільно з Україною, НАТО та європейськими союзниками розробляють параметри ширшої європейської архітектури безпеки на основі п'яти ключових цілей та повного збереження суверенного права держав на вибір власних альянсів.

"Ми розглядаємо п'ять основних цілей: постійні безпекові консультації, надійні комунікації в кризових ситуаціях, більшу військову прозорість, взаємні заходи для зменшення ризиків ескалації та сталу рамку для довгострокової європейської безпеки та стабільності. Будь-які домовленості повинні повністю поважати суверенітет, територіальну цілісність та незалежне прийняття рішень кожної нації. Кожна країна зберігатиме повноваження над своєю власною безпекою та альянсами, і жодна країна не матиме права вето на суверенні вибори іншої. НАТО залишиться центральним елементом колективної оборони Європи, і ця ініціатива ґрунтуватиметься на існуючих інституціях та зобов'язаннях", – написав спецпосланець президента США Джаред Кушнер.

Трамп провів змістовну дискусію з низкою європейських лідерів щодо формування умов для тривалого миру після понад 30 років спроб Європи та РФ вибудувати стійку безпекову рамку. Кушнер зазначив, що Вашингтон продовжить консультації у форматі Shell Bay за участю України, НАТО, Європейського Союзу та європейських партнерів, а також залучить російську сторону в межах мирного процесу.

Він підтвердив скликання Сполученими Штатами наступного тижня в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати, ОАЕ) перших із лютого тристоронніх мирних обговорень за участю України та Росії.

"Усі сторони залишаються інтенсивно залученими до підготовки до суттєвих і продуктивних переговорів. Ми тісно консультуватимемося з нашими європейськими партнерами на узбіччі, і, якщо буде досягнуто прогресу, прагнутимемо перейти до ширшого багатостороннього формату з їхньою прямою участю", – сказав він.

Фото: ОП.