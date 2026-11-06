США ініціюють тристоронні переговори в Абу-Дабі

Спецпосланець американського президента Джаред Кушнер повідомив, що наступного тижня США проведуть тристоронні переговори за участю України та Російської Федерації.

"Наступного тижня в Абу-Дабі Сполучені Штати проведуть перші тристоронні мирні обговорення з Україною та Росією з лютого. Ми працювали з обома сторонами, щоб розробити серйозні пропозиції, які зроблять ці обговорення якомога змістовнішими та продуктивнішими. Президент Трамп визначив досягнення миру як пріоритет. Наш акцент – на виконанні складної, детальної роботи, необхідної для перетворення цієї мети на всеосяжну та сталу угоду", - сказав він.

Кушнер повідомив про проведення у Брюсселі змістовних дискусій американської делегації з представниками України, НАТО та європейських держав-партнерів щодо двох взаємопов'язаних складових тривалого миру – гарантій безпеки для України та ширшої європейської архітектури безпеки.

"Ми інтенсивно працюємо з усіма сторонами, щоб знайти практичні рішення, які можуть покласти край цій війні та закласти основи для тривалого миру. Наша мета – усунути безпекові занепокоєння всіх сторін через практичні, взаємно погоджені домовленості, які зменшать ризик майбутніх конфліктів", - сказав він.