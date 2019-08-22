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Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министрами Канады и Великобритании Джастином Трюдо и Борисом Джонсоном в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в «Большую семерку».

Президент Европейского совета Дональд Туск поддержал обеспокоенность Зеленского в связи с заявлениями о возможности возвращения России в «Группу семи». 

Возвращение украинских военнопленных моряков и других политзаключенных – предмет торга за возвращение России в G7, заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

В Кремле подтвердили проведение контактов об обмене удерживаемых лиц с Украиной.

В «Слуге народа» планируют председательствовать в 21 комитете Верховной Рады из 23, а остальные партии должны пропорционально представлять себя во всех комитетах.

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ForUm

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