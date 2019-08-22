Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министрами Канады и Великобритании Джастином Трюдо и Борисом Джонсоном в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в «Большую семерку».

Президент Европейского совета Дональд Туск поддержал обеспокоенность Зеленского в связи с заявлениями о возможности возвращения России в «Группу семи».

Возвращение украинских военнопленных моряков и других политзаключенных – предмет торга за возвращение России в G7, заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

В Кремле подтвердили проведение контактов об обмене удерживаемых лиц с Украиной.

В «Слуге народа» планируют председательствовать в 21 комитете Верховной Рады из 23, а остальные партии должны пропорционально представлять себя во всех комитетах.

Патриарх Филарет подал в суд против Архиепископа Черниговского и Нежинского Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратия о защите чести и достоинства. Кроме того, Филарет обратился к митрополиту Епифанию с требованием отозвать письмо о закрытии счетов Украинской православной церкви Киевского патриархата и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ КП.

В Кропивницком возле СИЗО убили адвоката Александра Иванова. Позже в больнице скончался еще один пострадавший в результате стрельбы.

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан подал иск на журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях».

В политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представителя Украины Романа Бессмертного заменил Валерий Гребенюк.