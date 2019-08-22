В «Слуге народа» планируют председательствовать в 21 комитете Верховной Рады из 23, а остальные партии должны пропорционально представлять себя во всех комитетах.

Об этом заявил на брифинге представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, сообщает Украинская правда.

«21 комитет – мы хотели бы взять председательства и взять обычных двух замов. А по другим, первый зам и секретарь мы готовы передать на решение нашим коллегам. Два или три комитета, я думаю, мы передадим для председательства», - заявил он.

Стефанчук отметил, что «СН» готова отдать комитет свободы слова, комитет прав человека связанных с Донбассом, Крымом и нацменьшинствами и, возможно, «о комитете молодежи и спорта, а также о должности второго вице-спикера».

Он заявил, что фракции должны пропорционально представлять себя в каждом комитете. По его словам, партии должны были решить этот вопрос еще до выборов и набирать столько голосов, сколько бы хватило для такого представительства.

Он добавил, что партии, которые набрали по 6%, не могут претендовать на несколько мест в комитетах. Стефанчук добавил, что новая Рада действует исключительно по закону о комитетах.

Единственное исключение, по его словам, партия «Голос», потому что она имеет 20 мандатов, а это меньше чем количество комитетов. «Голос» вправе самостоятельно определять количество нардепов в выбранных комитетах.

9 августа народные избранники в подготовительной группе предварительно утвердили минимальное и максимальное количество членов комитетов 7 и 31.

Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе возмутилась тем, что ей с однопартийцами нет места в комитете по евроинтеграции, потому что у Зеленского решили выделить на этот комитет всего 7 мест. В то время как в аграрном комитете будет трудиться 31 депутат.

Рамочное решение о том, что в комитетах может быть от 7 до 31 члена, приняли на предыдущем заседании подготовительной группы. «Слуга народа» на правах монобольшинства единолично решила, в каком комитете будет 7, а в каком – 27.

Распределение мест по разным комитетам очень неравномерно.

Например, в комитетах евроинтеграции и свободы слова будет всего из 7 депутатов. Еще четыре комитета – внешней политики, молодежи и спорта, регламента и социальной политики будут иметь по 10 мест.

А в несколько очень «рыбных» комитетов – аграрный, бюджетный, объединенный финансово-налоговый и регионального развития – запишут аж по 31 депутату.