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Патриарх Филарет подал в суд против Архиепископа Черниговского и Нежинского Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратия о защите чести и достоинства.

Об этом Зоря сообщил в Facebook, опубликовав фото письма из Шевченковского райсуда Киева.

«Из канцелярии Митрополии мне передали, что поступило письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет (Денисенко М. А.) судится с архиепископом Евстратией (Зоря И. В.) о защите чести и достоинства»,- сообщил он.

«Никогда бы не подумал, что у ряда Киево-Печерской лавры (точнее мужского монастыря МП, там существующего) и общества с ограниченной ответственностью «Союз православных журналистов», которые ранее судились ко мне «о защите чести...», будет такой продолжатель», - добавил Зоря.

Он отметил, что и монастырь МП и Общество с ограниченной ответственностью суды проиграли.

«Разделяю мнение, высказанное в комментариях ниже: «Это тот случай, когда делает он, а стыдно тебе». Однако молчать на ложь только потому, что уважаю человека - не могу», - написал он.
ForUm

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