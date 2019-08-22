В политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представителя Украины Романа Бессмертного заменил Валерий Гребенюк. Об этом сообщил посредник от ОБСЕ Мартин Сайдик, передает Радио Свобода.

Политическая группа 21 августа продолжала обсуждать так называемую «формулу Штайнмайера», возможную амнистию и проведение местных и выборов в ОРДЛО, но безрезультатно.

Гребенюк был послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве. В 2014 году назначен дипломатическим советником Службы безопасности Украины.

Напомним, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Офис президента объяснил увольнение Безсмертного тем, что под руководством Леонида Кучмы формируется наиболее эффективная команда.

Сам Безсмертный заявил, что увольнение из переговорной группы в Минске связано с его публичной позицией, ведь он считает, что Украина после гибели военных под Павлополем на Донбассе должна приостановить участие в Минском процессе до встречи в «нормандском формате».

Роман Безсмертный с 2014 года до 2016 года представлял Украину в политической подгруппе ТКГ на переговорах в Минске по Донбассу. 28 апреля 2016 он заявил, что оставляет эту работу.