В Кропивницком возле СИЗО убили адвоката Александра Иванова. Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

ЧП произошло возле СИЗО №6, что находится на ул. Куропятникова. Мужчина погиб в результате огнестрельного ранения, неизвестные подъехали на автомобиле и расстреляли адвоката из автоматического оружия.

«Ориентировочно в 11:45 в Кропивницком убит адвокат Александра Иванова. Убийство произошло по ул. Куропятникова возле СИЗО №6. Неизвестные из автомобиля осуществили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте. Местные СМИ сообщают о еще одном пострадавшего», - говорится в сообщении.

На месте убийства работают правоохранители.