Патриарх Филарет обратился к митрополиту Епифанию с просьбой отозвать письмо о закрытии счетов Украинской православной церкви Киевского патриархата и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ КП. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

«Согласно Вашему письму Ощадбанк в Киеве закрыл счет Киевской Патриархии. На каком основании Вы сделали такое противоправное действо? Вам известно, что 20 июня 2019 УПЦ КП на поместном соборе приняла решение о выходе из состава новосозданной на соборе Константинопольского Патриархата 15 декабря 2018 Православной Церкви Украины. Это означает, что с 20 июня 2019 Вы не являетесь предстоятелем Киевской патриархии, и поэтому ни Ваши решения, ни постановления Священного Синода ПЦУ не имеют никакого отношения к Киевской патриархии», - заявил Филарет.

«Созданная Вами и Вашим Священным Синодом ликвидационная комиссия 27 июля 2019 не имеет никакого отношения к Киевской патриархии, потому что 20 июня 2019 она (Киевская патриархия) вышла из Вашего подчинения. Я, как Патриарх, не обращался в государственные органы ни о перерегистрации устава Киевской патриархии, ни о снятии с регистрации», - утверждает патриарх.

«Поэтому прошу Вас отозвать Ваше письмо в Ощадбанк о закрытии счета Киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского Патриархата. Не разрушайте Церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не Вашими. Побойтесь Бога. Если Вы в Него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть!» - заявил Филарет.

Напомним, ранее Филарет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата.