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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Зеленский поблагодарил Джонсон за твердую и принципиальную позицию Великобритании в поддержку Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в «Большую семерку».

«Было отмечено невозможности восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность», - сообщили в пресс-службе.

Собеседники согласились, что в условиях агрессии РФ в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы.

Зеленский получил заверения, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита «Семерки», который состоится 24-26 августа во Франции.

Премьер-министр Джонсон пригласил президента Украины посетить Великобританию с официальным визитом.

Глава британского правительства также поздравил Зеленского с Днем Независимости и пожелал успехов и процветания народу Украины.

Напомним, 21 августа телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон согласились, что Россию нужно пригласить на конференцию «Большой семерки» (G7) в следующем году.  

Зеленский заявил, что возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных и захваченных моряков станет сигналом готовности РФ к возвращению в G8.
ForUm

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