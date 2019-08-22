Возвращение украинских военнопленных моряков и других политзаключенных – предмет торга за возвращение России в G7. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передает 5 канал.

Она отметила, что украинское посольство в России готово в любой момент включиться в процесс освобождения узников Кремля, но, по словам дипломатка, по состоянию на вечер среды никакой официальной информации российская сторона не предоставила.

«Разговор – на уровне президентов. И этот вопрос знаков и шагов. Если сегодня прозвучали заявления о том, что президент Трамп и президент Макрон рассматривают возможность возвращения России в клуб великих держав, то конечно, это требует от президента Путина также каких-то шагов», - сказала Зеркаль.

Напомним, 21 августа телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон согласились, что Россию нужно пригласить на конференцию «Большой семерки» (G7) в следующем году.