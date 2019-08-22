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В Кремле подтвердили проведение контактов об обмене удерживаемых лиц с Украиной.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подвижках в этом процессе и комментируя информацию о подготовке обмена, передает ТАСС.

«Определенные контакты на этот счет осуществляются», - подчеркнул он.

20 августа российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева сообщила, что администрация московского следственного изолятора «Лефортово» приняла передачи для пяти украинцев – Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка.

21 августа Ивлева рассказала, что администрация «Лефортово» приняла передачи для трех других украинцев – Романа Сущенко, Алексея Сизоновича и Евгения Панова.

До этого украинцы находились в местах лишения свободы других российских регионах.

По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченные Россией у Керченского пролива в конце ноября 2018 года.
ForUm

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