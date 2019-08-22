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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за последовательную позицию Канады о невозможности возвращения России в «Большую семерку» в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма.

Стороны провели телефонный разговор, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский также отметил, что в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, необходимо не возвращать Россию в «Семерку», а заставлять его выполнять свои обязательства.

Он поблагодарил Трюдо за готовность придерживаться той же принципиальной позиции о неприемлемости возвращения РФ в «Большую семерку», которую он продемонстрировал еще во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде.

Президент Украины и премьер-министр Канады договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины после саммита «Большой семерки» во Франции.

Напомним, ранее Зеленский поблагодарил премьер-министра Великобритании Бориса  Джонсона за твердую и принципиальную позицию Великобритании в поддержку Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в «Большую семерку».
ForUm

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