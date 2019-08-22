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Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан подал иск на журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях».

Об этом говорится в распорядке дел на сайте Шевченковского районного суда Киева, передают Українські Новини.

Предмет иска – защита чести, достоинства, деловой репутации и опровержение недостоверной информации.

Ответчиками указаны руководитель программы «Схемы: коррупция в деталях» Наталья Седлецкая, журналисты Максим Савчук и Валерия Егошина.

Иск подан 20 августа, дело будет рассмотрено судьей Ириной Фроловой.

В начале августа «Радио Свобода» обнародовала видеозапись общения с Богданом на тему якобы подачи им заявления об отставке.

В ходе разговора с журналистами руководитель Офиса президента заявил, что не считает СМИ необходимым посредником при общении руководства страны с населением.

Богдан заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.
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