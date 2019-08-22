Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан подал иск на журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях».
Об этом говорится в распорядке дел на сайте Шевченковского районного суда Киева, передают Українські Новини.
Предмет иска – защита чести, достоинства, деловой репутации и опровержение недостоверной информации.
Ответчиками указаны руководитель программы «Схемы: коррупция в деталях» Наталья Седлецкая, журналисты Максим Савчук и Валерия Егошина.
Иск подан 20 августа, дело будет рассмотрено судьей Ириной Фроловой.
В начале августа «Радио Свобода» обнародовала видеозапись общения с Богданом на тему якобы подачи им заявления об отставке.
В ходе разговора с журналистами руководитель Офиса президента заявил, что не считает СМИ необходимым посредником при общении руководства страны с населением.
Богдан заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.
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