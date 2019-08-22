Президент Европейского совета Дональд Туск поддержал обеспокоенность президента Украины Владимира Зеленского в связи с заявлениями о возможности возвращения России в «Группу семи». Об этом шла речь в телефонном разговоре президентов, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский призвал Европейский Союз выявить решительную позицию о невозможности возвращения РФ в «Семерку» без устранения причин, по которым Россию из нее в свое время исключили, - оккупации Крыма и агрессии на Донбассе.

Туск заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС по солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую ​​позицию во время саммита «Семерки» 24-26 августа во Франции.

Кроме того, президент 22 августа направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать свою поддержку Украине.

Напомним, ранее сегодня Зеленский созвонился с премьер-министрами Канады и Великобритании Джастином Трюдо и Борисом Джонсоном в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в «Большую семерку».