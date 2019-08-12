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В День Независимости состоится Марш защитников Украины 25

Президент Владимир Зеленский приехал бороться с «янтарными пиратами» Житомирской области.

Он попросил министра внутренних дел Арсена Авакова уволить руководство полиции Житомирской области.   Кроме того, президент поручил сменить глав управлений СБУ в Ривненской, Волынской и Житомирской областях и председателей девяти районных отделов полиции в этих регионах.Кроме того, президент поручил сменить глав управлений СБУ в Ривненской, Волынской и Житомирской областях и председателей девяти районных отделов полиции в этих регионах.

Зеленский назначил Виталия Бунечко председателем Житомирской областной государственной администрации.

Государственное бюро расследований допросило пятого президента Петра Порошенко. После допроса Порошенко пытались забросать яйцами. 

Директор ГБР Роман Труба допустил, что следующий допрос Порошенко будет проведен с применением полиграфа. Порошенко заявил, что не доверяет Государственному бюро расследований (ГБР) и его руководству, и выразил готовность пройти допрос на полиграфе в эфире телеканала «Прямой». 

Позже Порошенко заявил, что в Украине происходит попытка рейдерского захвата телеканала «Прямой». В ответ Труба заявил, что пятый президент государственнического человека превратился в обычного политика, который занимается не только подменой понятий.

В День Независимости состоится Марш защитников Украины.

Укрзализныця намерена инициировать повышение цен на пассажирские билеты до уровня себестоимости перевозок.   

НАПК по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверной информации в декларации  председателя Национального банка Украины Якова Смолия.
ForUm

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