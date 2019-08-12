Президент Украины Владимир Зеленский просит министра внутренних дел Арсена Авакова уволить руководство полиции Житомирской области. Об этом президент заявил во время рабочего визита в Житомирскую область, сообщает РБК-Украина.

В частности, Зеленский просит уволить главу житомирской областной полиции Вячеслава Печененко и руководителей двух райотделов.

«Кто такой «Пират» Виктор Олейник? Есть какие-то уголовные дела относительно этого человека? Я не буду сейчас называть все фамилии, я думаю, эти люди сейчас нас слушают: лучший вариант, чтобы они собирали свои вещи и сменили страну своего проживания, это будет для них мягкий вариант. Руководителей райотделов полиции Олевского и Овручского района я вас очень прошу уволить (обращаясь к главе Нацполиции Сергею Князеву. - Ред.)», - сказал Зеленский.

Отметим, что Зеленский предложил уволиться и начальнику ГУНП Вячеславу Печененко после его доклада о результатах борьбы с незаконной добычей янтаря.

«Я вам рекомендую очень покинуть свой пост. Буду говорить с господином Аваковым и господином Князевым. Может, вы нормальный человек и в схеме не были, но вы не можете сделать ничего с «янтарными пиратами» Житомирской области», - сказал президент.

Также президент анонсировал увольнение начальника Службы безопасности Украины в Житомирской области.

Кроме того, Зеленский требует и других увольнений со Службы безопасности и прокуратуры в Житомирской области из-за янтарных схем.

«Мы сменим главу Службы безопасности Украины Житомирской области», - заявил Зеленский.

Как ранее сообщал ForUm, президент назначил Виталия Бунечко председателем Житомирской областной государственной администрации.