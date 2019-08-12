Национальное агентство по предотвращению коррупции по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверной информации в декларации председателя Национального банка Украины Якова Смолия.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

По результатам проверки деклараций Смолия за 2015, 2016 и 2017 годы было установлено, что чиновник указал недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав. Кроме того, не отразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средства, размещенные им и женой на банковских счетах.

Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно.

О выявленных правонарушениях Национальное агентство сообщило НАБУ, направив обоснованные выводы.

Напомним, ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена ​​статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.