Организаторы альтернативного Марша защитников Украины 24 августа в Киеве ожидают около 9 тысяч участников.

По словам члена Совета ветеранов АТО при Министерстве по делам ветеранов, члена оргкомитета Антона Колумбета, два месяца назад был направлен официальный запрос в Администрацию президента по поводу празднования Дня независимости Украины и предусмотрен ли военный парад, передает УНИАН.



«Получили ответ, что указ по этому поводу не издан. Соответственно, его обнародовали, и патриотическая общественность по всей Украине начала почти синхронно самоорганизовываться с целью организации общественного парада», - пояснил он.

Движение ветеранов Украины собрало общественные инициативы, и была достигнута договоренность об объединении. В дальнейшем, по словам Колумбета, так и не было получено окончательного сценарного плана Марша, который будет проводить Офис президента, поэтому общественность продолжила организацию своего мероприятия.

Только в эту субботу вышло обращение Офиса президента относительно уже утвержденного сценарного плана мероприятия.

«Наша инициатива аполитична, общественная и несет в себе единственную цель - быть не против власти, не за власть, не за какого-то конкретного политика либо против политиков, мы - патриоты Украины, которые хотят пройтись по центральным улицам города в День независимости и доказать нашим побратимам на фронте, прежде всего, что мы о них помним, готовы к ним присоединиться бок о бок каждый день», - подчеркнул Колумбет.

Председатель Общественного совета при Минветеранов Дмитрий Шатровский рассказал, что марш стартует в 9.00 от Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и далее по бульвару Тараса Шевченко люди будут двигаться к Крещатику и пройдут до Майдана Незалежности, где исполнят Гимн Украины, а оттуда пойдут на Михайловскую площадь, где планируется молебен.

Предусмотрено, что колонну возглавят семьи погибших героев, за ними будут идти участники боевых действий, получившие инвалидность. Также в мероприятии примут, в частности ветеранские и общественные организации.

По словам координатора Союза ветеранов войны с Россией Андрея Медведько, на сегодняшний день заявки на участие в Марше подали около 9 тысяч человек: около 7 тысяч ветеранов-военнослужащих, около 1,5 тыс. гражданских лиц, около 500 волонтеров и около 100 военных капелланов.

Как сказала жена погибшего Героя Украины, председатель правления ГС «Крылья 8-й сотни» Ирина Михнюк, в Марше изъявили желание принять участие около 250 семей погибших героев.

Напомним, в Офисе президента согласовали план мероприятий к 28-й годовщине Независимости Украины. Так, в 09.30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной сотни будет объявлена общенациональная минута молчания. В памятном мероприятии вместе с президентом Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети. На Майдане Незалежности прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые исполнят оркестры и известные музыканты. Кроме того, состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Церемония начнется около 9.50. В 11.00 начнется Марш защитников Украины с участием ветеранов.

