Пятого президента Украины Петра Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований пытались забросать яйцами, сообщает Укринформ.

Допрос длился два с половиной часа: Порошенко вошел в ГБР в 9:30, а вышел в 12 часов.

Все это время под зданием ГБР продолжались акции противников и сторонников экс-президента. Когда Порошенко вышел, его сторонники начали кричать: «Украине нужен Порох!», а противники - «Ганьба!»

Противники Порошенко также бросали тухлые яйца в политика, одно из которых попало в корреспондента Укринформа.

Экс-президент не дал журналистам комментариев по поводу допроса. В окружении охраны он сел в автомобиль и уехал.

Как ранее сообщал ForUm, 12 августа Государственное бюро расследований провело допрос Порошенко.