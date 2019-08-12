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Укрзализныця намерена инициировать повышение цен на пассажирские билеты до уровня себестоимости перевозок. Об этом в интервью УНИАН сообщил глава компании Евгений Кравцов.

Он отметил, что сейчас пассажирские перевозки для Укрзализныци являются убыточными.

«У нас высокий спрос, но при этом низкие цены, которые не покрывают себестоимость перевозок. С этим нужно что-то делать. Поэтому мы поднимаем вопрос на уровень государства. Укрзализныця должна оказывать услуги государству ниже себестоимости, что позволит увеличить парк и сделать перевозки безубыточными для компании», - подчеркнул Кравцов.

Напомним, ранее в Укрзализныце заявляли, что в 2019 планируют на четверть поднять стоимость тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом.

 
ForUm

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