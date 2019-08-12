Пятый президент Петр Порошенко заявил, что в Украине происходит попытка рейдерского захвата телеканала «Прямой».

Об этом он сказал журналистам в понедельник, сообщает «Украинская правда».

По его словам, допрос в Государственном бюро расследований был связан с ситуацией вокруг телеканала «Прямой».

«События, которые сейчас разворачиваются вокруг «Прямого» дают мне все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата «Прямого» канала», - сказал экс-президент.

«Инициатором этого является господин Портнов», - добавил он.

Порошенко отметил, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению «Прямым» каналом.

«Но и я, и моя политическая команда призываем все политические силы и общественность встать на защиту свободы слова в Украине», - заявил он.

При этом Порошенко призвал ГБР, СБУ и новую украинскую власть больше уделять внимание не «Прямому» каналу, а защите информационного пространства от вмешательства государства-агрессора.

Также он отметил, что в очередной раз убедился, что экс-заместитель администрации Януковича Андрей Портнов имеет доступ к материалам следствия, поскольку после допроса была утечка информации.

Напомним, 12 августа Порошенко провел больше двух часов в здании ГБР. Его допрашивали в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».