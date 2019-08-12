Государственное бюро расследований завершило допрос пятого президента Петра Порошенко, в то время как под зданием проходили два митинга, в одном из которых принимали участие дети Порошенко - две дочери и сын, передают Українськi Новини.
Около 12:00 экс-Президент вышел из здания бюро в кольце правоохранителей, сел в автомобиль и уехал.
Допрос длился около 2,5 часов.
Порошенко был допрошен в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканал «Прямой».
Напомним, сегодня, 12 августа около 10:00 Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.
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