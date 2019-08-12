Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что не доверяет Государственному бюро расследований (ГБР) и его руководству, и выразил готовность пройти допрос на полиграфе в эфире телеканала «Прямой».

Об этом он сообщил на брифинге после допроса в ГБР, передает 112 Украина.

«Я готов также прокомментировать и ситуацию, которую дал господин Труба с детектором лжи. Я не доверяю ГБР, я не доверяю его руководству, я не верю в объективность и непредвзятость следствия. И в то же время, на «Прямом» канале, те вопросы, - а у меня есть этот перечень, - которые они хотели озвучить, я готов пройти детектор лжи в «Прямом» канале в прямом эфире. Когда я это предложил, у них большого энтузиазма по этому поводу не было», - заявил экс-президент.

Напомним, Порошенко 12 августа провел больше двух часов в здании ГБР. Его допрашивали в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».

После этого председатель бюро Труба не исключил, что следующий допрос экс-президента будет проведен с применением полиграфа.