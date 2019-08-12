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Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба допускает, что следующий допрос пятого президента Петра Порошенко будет проведен с применением полиграфа.  Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

«Второй допрос экс-президента в ГБР длился два часа. Сегодня Петр Порошенко дал показания в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при купле-продаже телеканала «Прямой». Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно – все наши работники проходят такое психофизиологическое исследование ежегодно», - написал он.

Как ранее сообщал ForUm, 12 августа Государственное бюро расследований провело допрос Порошенко.
ForUm

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