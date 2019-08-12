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Директор Государственного бюро расследований Роман Труба отрицает попытки захвата телеканала «Прямой».

«Должен отреагировать на заявление Петра Порошенко о якобы «рейдерском захвате телеканала «Прямой». К сожалению, Петр Алексеевич с государственнического человека превратился в обычного политика, который занимается не только подменой понятий, а ущемлением информационной реальности, если ему это выгодно», - написал он в Telegram-канале.

Труба заявил, что в ГБР нет ни одного производства, которое касалось бы деятельности телеканала «Прямой», тем более, его редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов и тому подобное.

«У нас есть производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже этого телеканала Владимиру Макеенко. Разница, кажется, очевидна», - написал он.

Напомним,  ранее пятый президент Петр Порошенко заявил, что в Украине происходит попытка рейдерского захвата телеканала «Прямой».

«Есть все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата «Прямого» канала, инициатором которого является господин Портнов», - сказал Порошенко.
ForUm

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