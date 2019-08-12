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Президент Украины Владимир Зеленский поручил сменить глав управлений СБУ в Ривненской, Волынской и Житомирской областях и председателей девяти районных отделов полиции в этих регионах.

Об этом Зеленский заявил во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря в рамках рабочей поездки в Житомирскую область, сообщает УНИАН.

По словам заместителя председателя Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука, «янтарь - это очень яркий пример того, почему мы такие бедные. У нас есть залежи вторые в мире, могли бы зарабатывать как государство на этом миллиарды долларов. Что взамен? Варварскими методами - насосами добываем из земли там 20% камней (янтаря)», - сказал он и добавил, что после этого незаконно добытый янтарь переправляется через границу.

По мнению Гончарука, представители всех правоохранительных органов - полиции, СБУ, прокуратуры - в районах, где добывают янтарь, «сотрудничают с бандитами», и их необходимо уволить.

По его словам, эти люди должны добровольно написать заявления об увольнении по собственному желанию. В свою очередь, Зеленский призвал руководителей СБУ и Нацполиции провести кадровые перестановки в ведомствах. «Пожалуйста, смените председателей (управлений) Службы безопасности Украины в трех областях: Ривненская, Волынская и Житомирская» - обратился президент к исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову.

Напомним, Зеленский попросил министра внутренних дел Арсена Авакова уволить руководство полиции Житомирской области.
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