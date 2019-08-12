Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Бунечко председателем Житомирской областной государственной администрации.

Об этом он сообщил во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Председатель ОГА поблагодарил президента за поддержку.

Он отметил, что работа областной администрации будет построена исключительно на принципах открытости.

Виталий Бунечко родился в 1973 году в г. Сарны Ровенской области. В 1995 году окончил Волынский государственный университет имени Леси Украинки, специальность - история, учитель истории и права; в 1997 году окончил Академию Службы безопасности Украины - правоведение, юрист. До назначения председателем Житомирской ОГА работал первым заместителем начальника главного управления (с дислокацией в г. Мариуполь Донецкой области) Главного управления регионального органа СБУ.

Напомним, 24 июня Зеленский уволил Игоря Гундича с должности председателя Житомирской ОГА и назначил.и.о. председателя его заместителя Ярослава Лагуту.