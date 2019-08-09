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29 августа состоится торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва и первое пленарное заседание ВР девятого созыва.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» оспаривает постановление Кабинета Министров, которой были изменены расчеты цены газа для населения.

Партия «Слуга народа» предлагает подготовительной депутатской группе принять решение об уменьшении количества комитетов до 22 в новой Верховной Раде. Об этом заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Позже в партии обнародовали список из 22 комитетов Верховной Рады, которые предлагается создать в новом созыве парламента. 

Президент США Дональд Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский договорится с РФ о мире на Донбассе. 

В Европейском Союзе разрабатывают «единые рекомендации» по «идентификации и возможном непризнании» паспортов Российской Федерации, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, подконтрольных российским оккупантам. 

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею создания крымскотатарской национально-территориальной автономии.

Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура просит бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка прийти на допрос

223 человека незаконно лишены свободы боевиками на Донбассе. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В Судаке на территории оккупированного Крыма местные патриоты подняли государственный флаг Украины.

В Полтавской области полиция выявила 240 га незаконного посева наркосодержащего мака. 

На Киев в пятницу, 9 августа, обрушился мощный ливень и ураган. В некоторых районах сильный ветер ломал деревья и сносил рекламные баннеры.
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