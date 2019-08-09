223 человека незаконно лишены свободы боевиками на Донбассе. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радио Свобода. Еще 258 человек числятся пропавшими без вести.

«По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях числятся как пропавшие без вести - 258 человек, незаконно лишены свободы – 223 человека», - говорится в ответе.

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться только российские «добровольцы».

В результате боевых действий, по оценкам ООН состоянию на 31 декабря 2018 года, погибли от 12 800 до 13 тысяч человек.

27 декабря 2017 на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся обмен удерживаемыми лицами. Он был запланирован по формуле «306 на 74». Украинской стороне 27 декабря передали 74 человека, однако один из них решил остаться на неподконтрольной украинской власти территории. Киев передал боевикам 233 человека.